Військові в Беніні захопили національне телебачення і заявили про повалення президента

Відповідна заява транслювалася сьогодні по національному телебаченню Srtb, яке також було взято під контроль, повідомляє видання Jeune Afrique.

За даними видання, рано вранці військові спробували штурмувати резиденцію президента в Котону, але були відкинуті лояльними силами. При цьому їм вдалося захопити телецентр. В ефірі прозвучала заява від імені Військового комітету з реорганізації (Cmr) на чолі з підполковником Тигрі Паскалем, в якій оголошувалося про призупинення дії конституції і перехідний період під управлінням комітету.

За інформацією AFP, президент Беніну Патріс Талон на тлі спроби перевороту перебуває в безпеці, армія працює над відновленням контролю.

