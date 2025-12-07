        Політика

        Військові в Беніні захопили національне телебачення і заявили про повалення президента

        Віктор Алєксєєв
        7 Грудня 2025 12:05
        Військові, які представилися як Військовий комітет за переустрій, заявили, що 7 грудня захопили владу в Беніні / Скріншот
        Відповідна заява транслювалася сьогодні по національному телебаченню Srtb, яке також було взято під контроль, повідомляє видання Jeune Afrique.

        За даними видання, рано вранці військові спробували штурмувати резиденцію президента в Котону, але були відкинуті лояльними силами. При цьому їм вдалося захопити телецентр. В ефірі прозвучала заява від імені Військового комітету з реорганізації (Cmr) на чолі з підполковником Тигрі Паскалем, в якій оголошувалося про призупинення дії конституції і перехідний період під управлінням комітету.

        За інформацією AFP, президент Беніну Патріс Талон на тлі спроби перевороту перебуває в безпеці, армія працює над відновленням контролю.

