Влада ПАР закликала мешканців країни не відгукуватися на пропозиції про роботу в Росії

Міністерство у справах жінок в адміністрації президента ПАР рекомендувало громадянам країни не приймати пропозиції про роботу в Росії, які просуваються в соціальних мережах, пише Bloomberg.

“Так звані робочі місця, що рекламуються в соціальних мережах для працевлаштування в Росії, не мають відношення до будь-якої ініціативи уряду. Ми закликаємо нашу молодь бути пильними”, — йдеться в заяві міністерства.

Реклама

Реклама

Раніше агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що уряд ПАР проводить розслідування щодо російських компаній, які наймають мешканок африканської країни на роботу в рамках ініціатив про співпрацю БРІКС.

У влади ПАР виникли побоювання, що жінок можуть вербувати на завод зі зборки безпілотників “Шахед” в особливій економічній зоні “Алабуга” в Татарстані. Раніше туди обманом наймали на роботу жінок з інших країн Африки та Азії.