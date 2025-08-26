        Суспільство

        Влада ПАР закликала мешканців країни не відгукуватися на пропозиції про роботу в Росії

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 17:41
        Міністерство у справах жінок в адміністрації президента ПАР рекомендувало громадянам країни не приймати пропозиції про роботу в Росії, які просуваються в соціальних мережах, пише Bloomberg.

        “Так звані робочі місця, що рекламуються в соціальних мережах для працевлаштування в Росії, не мають відношення до будь-якої ініціативи уряду. Ми закликаємо нашу молодь бути пильними”, — йдеться в заяві міністерства.

        Раніше агентство Bloomberg опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що уряд ПАР проводить розслідування щодо російських компаній, які наймають мешканок африканської країни на роботу в рамках ініціатив про співпрацю БРІКС.

        У влади ПАР виникли побоювання, що жінок можуть вербувати на завод зі зборки безпілотників “Шахед” в особливій економічній зоні “Алабуга” в Татарстані. Раніше туди обманом наймали на роботу жінок з інших країн Африки та Азії.


