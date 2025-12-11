Україна передала США оновлений мирний план: Зеленський пояснив деталі

Україна надала США доопрацьовану редакцію мирного плану, яка продовжує змінюватися в процесі переговорів. Президент Володимир Зеленський наголосив, що документ не є остаточним і потребує подальшого узгодження, зокрема щодо територіальних питань.

Про це Володимир Зеленський повідомив 11 грудня, пише Укрінформу.

“Ця редакція, яку ми передали вчора американській команді, — це наше бачення. Але там є також європейські питання у плані і тому також є європейське бачення. Це не остаточний план. Це реакція на те, що ми отримали, в умовах, які вже були до цього. Вже був відредагований перший план — з 28 пунктів план зменшився до 20 пунктів. Тобто цей план постійно опрацьовується, редагується. І це постійний процес, що триває і зараз”, — пояснив Зеленський.

Реклама

Реклама

Цей план — не один, а комплекс документів, які залежать від того, в якому вигляді буде прийнятий базовий 20-пунктний план.

“У ньому є кілька речей, як-от: післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ. Тобто 20 пунктів — це фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів”, — підкреслив президент.

Є позиції, по яких все ще залишаються питання, зокрема стосовно територій.

“Ще складно сказати, як буде наприкінці в документах. Росіяни хочуть весь Донбас, але ми, зрозуміло, це не сприймаємо. Й американці шукають якийсь формат. Вони обговорювали питання щодо “вільної економічної зони”. Американці називають це так, а РФ — “демілітаризованою зоною”, — пояснив Зеленський.