Джерело WSJ: Мирний план Трампа – “це як Ялта”

Адміністрація Дональда Трампа в останні тижні передала європейським партнерам кілька документів, в яких викладено її бачення відновлення України після війни і повернення Росії до світової економіки, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Один з документів містить детальний план того, як американські фінансові та інші компанії зможуть отримати доступ приблизно до 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проектів в Україні. Вони включають, наприклад, будівництво в Україні нового дата-центру, який буде живитися від Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими військами.

Інший документ описує повернення російської економіки до світової. Він передбачає інвестиції американських компаній у стратегічні сектори — від видобутку рідкоземельних елементів до буріння нафти в Арктиці — і допомогу у відновленні поставок російської енергії до Західної Європи.

Єврокомісія хоче використовувати заморожені російські активи для забезпечення «репараційного кредиту» Україні, але американські чиновники, які беруть участь у переговорах, кажуть, що цей підхід швидко вичерпає кошти. Вашингтон же, навпаки, готовий залучити приватний капітал, щоб інвестувати ці гроші і збільшити суму — за словами одного з джерел, під американським управлінням вона могла б зрости до 800 мільярдів доларів.

Однак європейські чиновники побоюються, що підхід США дасть Росії перепочинок, необхідний для того, щоб розігнати свою економіку і стати сильнішою у військовому відношенні, пише WSJ.

З нової оцінки західної розвідки, з якою ознайомилася газета, випливає, що Росія технічно перебуває в стані рецесії вже півроку, і проблеми підтримки військової економіки при одночасних спробах контролювати ціни створюють системний ризик для її банківського сектора. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час зустрічі з Володимиром Зеленським і лідерами Франції та Великої Британії 8 грудня, що ставиться до пропозицій США «скептично».

Один з європейських співрозмовників WSJ порівняв плани США з ідеями Трампа про створення «близькосхідної Рів’єри» в секторі Газа. Інший назвав передбачувані американо-російські угоди «економічною версією» конференції в Ялті 1945 року, коли переможці Другої світової війни ділили Європу. «Це як Ялта», — сказало джерело WSJ.

Пропозиції щодо використання заморожених на Заході російських активів для спільних з США інвестиційних проектів містилися ще в найпершій версії мирного плану, яка складалася з 28 пунктів — наприкінці листопада її опублікувало видання Axios. Потім під час переговорів США з Україною цей план доопрацьовувався і змінювався — зараз його обговорення триває.

Питання про використання російських активів стало одним з ключових і викликало суперечності не тільки між Європою і США, але і в самій Європі. Єврокомісія пропонує видати Україні «репараційний кредит» під заставу цих грошей, який Київ зможе повернути, як тільки Росія компенсує збитки після війни. Проти цього плану виступає Бельгія, в депозитарії якої зберігається основна частина російських заморожених активів.