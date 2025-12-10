        Суспільство

        Уряд затвердив Резерв ID як головний документ для військовозобов’язаних

        Галина Шподарева
        10 Грудня 2025 21:11
        Застосунок Резерв+ / Фото: depositphotos
        Кабінет Міністрів України запровадив електронний формат військово-облікових документів, зробивши Резерв ID основним для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Отримати його можна у застосунку “Резерв+”.

        Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

        “Сьогодні Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі”, – написала Свириденко.

        Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

        За словами Свириденко, перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

        Для реалізації змін Уряд оновив постанови №1487 і №559.


