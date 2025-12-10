Уряд затвердив Резерв ID як головний документ для військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України запровадив електронний формат військово-облікових документів, зробивши Резерв ID основним для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Отримати його можна у застосунку “Резерв+”.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Сьогодні Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі”, – написала Свириденко.

Для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

За словами Свириденко, перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку.

Для реалізації змін Уряд оновив постанови №1487 і №559.