У Харкові зловмисник напав з ножем на військовослужбовців ТЦК

У Салтівському районі Харкова правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який під час перевірки документів напав із ножем на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє поліція Харківської області.

За даними слідства, інцидент стався під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення. Чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП.

Співробітники кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 2 затримали нападника. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Потерпілим завдано непроникаючих ножових порізів голови та тулуба.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.