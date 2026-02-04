У Львівському ТЦК повідомили деталі смерті військовозобов’язаного

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інформацію про смерть військовозобов’язаного у приміщенні Яворівського РТЦК та СП. У відомстві оприлюднили хронологію подій і висновок медиків.

У Львівському обласному ТЦК повідомили, що 2 лютого близько 09:30 військовослужбовці групи оповіщення спільно з представником поліції зупинили громадянина Воловецького І. для перевірки військово-облікових документів. За інформацією ТЦК, чоловік перебував у нетверезому стані, документів при собі не мав і перебував у розшуку як особа, що порушила правила військового обліку.

О 10:00 громадянина було доставлено працівником поліції до приміщення Яворівського РТЦК та СП, де його провели до кімнати відпочинку для уточнення військово-облікових даних.

О 13:42 військовозобов’язані, які перебували в кімнаті відпочинку, повідомили чергового, що Воловецькому І. стало погано. Прибувши на місце, черговий виявив чоловіка без ознак життя. О 13:43 було викликано швидку медичну допомогу, а о 13:48 лікарі зафіксували смерть без ознак фізичного насильства.

Тіло громадянина доставили до КНП Новояворівська лікарня імені Юрія Липи для проведення розтину. Згідно з висновком медиків, причиною смерті стало алкогольне отруєння.

У Львівському ТЦК закликали до об’єктивного висвітлення цього випадку та висловили співчуття родині померлого.