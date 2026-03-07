        Спорт

        Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 16:32
        читать на русском →
        Олександра Кононова та Людмила Ляшенко здобули "золото" та "бронзу" в жіночому спринті парабіатлону в класі стоячи на Паралімпіаді-2026 / Фото REUTERS
        бірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня.

        Україна у перший змагальний день Ігор-2026 виступила у п’яти парабіатлонних гонках. Там українцям вдалося вибороти шість нагород, повідомляє Суспільне Спорт.

        Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.

        З трьома золотими, одной срібною та двома бронзовими нагородами збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За кількістю нагород українці мають рівність зі збірною Китаю.

        Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня:

        1. Україна — 3 “золото” + 1 “срібло” + 2 “бронза” = 6 медалей
        2. Китай — 2+2+2 = 6
        3. Австрія — 2+0+0 = 2
        4. США — 1+1+0 = 2
        5. Німеччина — 1+0+3 = 4

