Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

бірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня.
Україна у перший змагальний день Ігор-2026 виступила у п’яти парабіатлонних гонках. Там українцям вдалося вибороти шість нагород, повідомляє Суспільне Спорт.
Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.
З трьома золотими, одной срібною та двома бронзовими нагородами збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За кількістю нагород українці мають рівність зі збірною Китаю.
Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня:
- Україна — 3 “золото” + 1 “срібло” + 2 “бронза” = 6 медалей
- Китай — 2+2+2 = 6
- Австрія — 2+0+0 = 2
- США — 1+1+0 = 2
- Німеччина — 1+0+3 = 4