Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

бірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня.

Україна у перший змагальний день Ігор-2026 виступила у п’яти парабіатлонних гонках. Там українцям вдалося вибороти шість нагород, повідомляє Суспільне Спорт.

Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.

З трьома золотими, одной срібною та двома бронзовими нагородами збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За кількістю нагород українці мають рівність зі збірною Китаю.

Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня: