ГУР оприлюднило дані десятьох російських параспортсменів — учасників війни проти України

Головне управління розвідки МО України оприлюднило інформацію про десятьох російських спортсменів, які брали участь у війні проти України.

Дані опубліковано у розділі “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions.

Десятеро російських спортсменів, дані яких зібрало ГУР у співпраці з Мінмолодьспорту та Центром протидії дезінформації, потрапили в паралімпійський спорт у межах реабілітаційних програм для учасників так званої СВО.

Реклама

Реклама

Спільний проєкт паралімпійського комітету Росії та загальноросійського громадського руху “Здорова вітчизна” під назвою “Герої нашого часу” спрямований на сприяння учасникам так званої СВО, які отримали інвалідність.

За допомогою паралімпійського спорту учасників вторгнення до України намагаються фізично та соціально адаптувати.

Серед оприлюднених російських параспортсменів:

Владислав Шинкар — член паралімпійської збірної Росії з фехтування на кріслах колісних, був заступником командира батальйону з озброєння та заступником командира батальйону з роботи з особовим складом у батальйоні “Восток”;

Антон Бушмакін — член національної збірної з веслування на байдарках і каное для осіб з ураженням опорно-рухового апарату, а також сапер і колишній морпіх, учасник бойових дій під Авдіївкою на Донеччині. Є героєм документальної стрічки “Шаґай”, у якій заявляє про свою підготовку до Паралімпіади і намір взяти участь у ній під російським прапором;

Циден Гєнінов — член збірної команди збройних сил Росії, номінант на звання “Кращого атлета 2025 року” за версією Міжнародної ради військового спорту (CISM), лейтенант збройних сил РФ. Служив у 5-й окремій гвардійській танковій тацинській бригаді, яка брала участь у наступі на Київщину.

У повідомленні зазначається, що такі російські атлети мають бути виключені зі світової спортивної спільноти та відсторонені від участі у міжнародних змаганнях, навіть у нейтральному статусі.