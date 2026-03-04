Мерц заявив Трампу, що угоди щодо України без участі Європи не буде

Європа не погодиться на мирну угоду щодо України, яка буде укладена без її участі. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 3 березня.

За словами Мерца, під час переговорів у Вашингтоні він прямо заявив американському президенту, що європейські країни не готові приймати домовленості щодо завершення війни, які будуть погоджені без їхньої участі.

«Ми не готові прийняти угоду, яка буде узгоджена без нас. Лише мир, який підтримує і легітимізує Європа, може бути справді тривалим», — сказав канцлер.

Він також наголосив, що переговори щодо завершення війни мають бути розширені до формату за участю США, України, Росії та європейських партнерів.

Мерц додав, що Європа відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки України, її відбудові та подальшій європейській інтеграції, тому її участь у мирному процесі є необхідною. Канцлер також висловив сумнів, що президент Росії Володимир Путін готовий погодитися на мирну угоду, прийнятну для України та Європи, і закликав посилити тиск на Москву.