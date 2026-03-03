        Суспільство

        Весна набирає обертів: де 4 березня потеплішає, а де можливий дощ зі снігом

        Галина Шподарева
        3 Березня 2026 22:18
        Білка у міському парку / Фото: depositphotos
        Білка у міському парку / Фото: depositphotos

        У середу, 4 березня, в Україні переважатиме суха погода та поступове потепління. Водночас на сході та північному сході можливі мокрий сніг і дощ, а вночі місцями ожеледиця.

        Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

        За прогнозом, завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

        “4 березня в Україні тиск зростатиме і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить погоду без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ”, – пояснюють синоптики.

        Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

        Температура вночі становитиме -4…+1 °C, вдень +4…+9 °C, у західних областях +10…+15 °C, на північному сході та сході країни +1…+6 °C.

        Погодна мапа України на 4 березня / Фото: Укргідрометцентр

