Весна набирає обертів: де 4 березня потеплішає, а де можливий дощ зі снігом

У середу, 4 березня, в Україні переважатиме суха погода та поступове потепління. Водночас на сході та північному сході можливі мокрий сніг і дощ, а вночі місцями ожеледиця.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За прогнозом, завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

“4 березня в Україні тиск зростатиме і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить погоду без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ”, – пояснюють синоптики.

Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме -4…+1 °C, вдень +4…+9 °C, у західних областях +10…+15 °C, на північному сході та сході країни +1…+6 °C.