Усик заявив про президентські амбіції: експерти оцінили його шанси

Український боксер Олександр Усик заявив, що за кілька років готовий піти в політику і розглядає лише посаду президента. Експерти оцінили його можливі шанси на виборах та назвали ключові нюанси.

Про президентські амбіції Олександр Усик заявив в інтерв’ю Андрію Бєднякову.

За словами боксера, він планує ще кілька років присвятити спортивній кар’єрі, а згодом має намір “попрацювати на державу”.

“Я ще кілька років планую побоксувати. А потім є такі плани — попрацювати на державу. Нижче, ніж президент, я нікуди йти не збираюся”, — сказав він.

Як пише Telegraf UA з посиланням на дослідження компанії Ipsos за лютий 2026 року, Валерій Залужний очолює рейтинг довіри із показником 63%. Друге місце посідає Олександр Усик із 56%, третє — Кирило Буданов із 55%, четверте — Володимир Зеленський.

Водночас, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології від 9–14 січня 2026 року, найбільшу довіру мають Валерій Залужний (72%) та Кирило Буданов (70%). Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському довіряють 46%, не довіряють 40%. Усик у цьому дослідженні не фігурує.

Політолог Віктор Небоженко вважає, що популярність спортсмена, фінансова підтримка та зовнішні інтереси роблять такий сценарій реалістичним. Він зазначив, що Росія може бути зацікавлена у підтримці популярних публічних фігур і що навколо Усика можуть сформувати партію з консультантами та значним фінансуванням. За словами експерта, Усик може залучити голоси в центральній та східній Україні та стати помітним гравцем, хоча його президентство навряд чи буде довгим.

Політолог Володимир Фесенко заявив, що електоральних шансів на вихід до другого туру в Усика немає. За його словами, фаворитами залишаються Володимир Зеленський і Валерій Залужний, далі — Кирило Буданов, Петро Порошенко, тоді як рейтинг Усика становить 2–3%. Фесенко наголосив, що зараз є запит на досвідчених лідерів, а не на нові обличчя, і що популярність спортсмена не дорівнює готовності голосувати за нього.

Олексій Якубін також підкреслив різницю між рейтингом довіри та електоральною підтримкою. За його словами, Усик має високий рівень впізнаваності, однак участь у виборах потребує команди, організаційної структури та чітких позицій щодо ключових питань — війни, відновлення, біженців, церкви. Експерт зазначив, що передстартові можливості є, але вони не гарантують високого результату.