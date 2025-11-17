Усик відмовився від титулу абсолютного чемпіона миру з боксу у важкій вазі, — WBO

Олександр Усик відмовився від титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Причини такого рішення наразі не розкривають, але у WBO заявили, що поважають вибір українського боксера.
Відповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці Всесвітньої боксерської організації в X.
У WBO заявили, що приймають та поважають рішення боксера.
“Це не прощання, а, як висловила його команда, поважна пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди”, – йдеться в повідомленні.
Президент WBO Густаво Олів’єрі висловив повагу українському боксеру та зазначив, що його кар’єра є однією з найвидатніших і найвизначніших в історії сучасного боксу.
“WBO висловлює глибоку повагу, захоплення та вдячність Олександру Усику — непереможному абсолютному чемпіону світу WBO у двох вагових категоріях, бійцю, який здобув і втілив кожне право, привілей та честь, що належать володарю звання Суперчемпіона WBO”, — йдеться в заяві.
Новим чемпіоном став британець Фабіо Вордлі, який переміг новозеландця Джозефа Паркера за тимчасовий титул за версією WBO.