Усик відмовився від титулу абсолютного чемпіона миру з боксу у важкій вазі, — WBO

Олександр Усик відмовився від титулу абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Причини такого рішення наразі не розкривають, але у WBO заявили, що поважають вибір українського боксера.

Відповідну заяву опубліковано на офіційній сторінці Всесвітньої боксерської організації в X.

У WBO заявили, що приймають та поважають рішення боксера.

“Це не прощання, а, як висловила його команда, поважна пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди”, – йдеться в повідомленні.

Президент WBO Густаво Олів’єрі висловив повагу українському боксеру та зазначив, що його кар’єра є однією з найвидатніших і найвизначніших в історії сучасного боксу.

“WBO висловлює глибоку повагу, захоплення та вдячність Олександру Усику — непереможному абсолютному чемпіону світу WBO у двох вагових категоріях, бійцю, який здобув і втілив кожне право, привілей та честь, що належать володарю звання Суперчемпіона WBO”, — йдеться в заяві.

Новим чемпіоном став британець Фабіо Вордлі, який переміг новозеландця Джозефа Паркера за тимчасовий титул за версією WBO.