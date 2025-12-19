Росіяни запустили по Україні 160 БпЛА: під атакою — південь та схід країни

У ніч на 19 грудня, починаючи з 18:30 18 грудня, росіяни атакували Україну 160 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово, Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 90 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 108 російських БпЛА на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.