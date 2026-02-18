У Дніпрі лікарі випадково прооперували дитині здорову руку та зламали кінцівку, — прокуратура

У Дніпрі лікарі під час хірургічного втручання помилково прооперували дитині здорову руку, хоча перелом був на іншій. Судово-медична експертиза встановила, що медичних підстав для операції взагалі не було.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні 2022 року жінка привела дитину в лікарню, де рентген показав перелом правої руки. Хлопчику наклали гіпс і сказали прийти на огляд через місяць.

“Під час повторного огляду лікарі заявили, що перелом нібито зрісся неправильно, і наполягли на операції. 1 листопада 2022 року ті ж лікарі провели хірургічне втручання, але через недбалість зробили операцію на здоровій руці, фактично зламавши її”, – розповіли в прокуратурі.

Коли дитину привезли в післяопераційну палату, мати побачила, що оперували не ту руку. Родина перевезла хлопчика до іншої лікарні, де йому надали правильну допомогу та забезпечили реабілітацію.

Судово-медична експертиза встановила, що насправді не було жодних медичних підстав для проведення операції взагалі.

У результаті грубого порушення медичних стандартів дитина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. Лікарям-травматологам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України.