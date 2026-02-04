У Києві судитимуть лікарку-анестезіолога через смерть дитини у приватній клініці

Слідчі Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури завершили досудове розслідування щодо лікарки приватної медичної клініки, недбалість якої призвела до смерті малолітнього пацієнта.

Як встановило слідство, у березні минулого року під час стоматологічного лікування в одній із приватних клінік Святошинського району Києва помер 7-річний хлопчик. Під час підготовки до стоматологічного втручання 44-річна лікарка-анестезіолог ввела дитині медичний препарат, який мав прямі протипоказання з огляду на стан здоров’я пацієнта.

Одразу після введення препарату у дитини сталася раптова зупинка серця. Бригада екстреної медичної допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, однак врятувати життя хлопчика не вдалося.

Слідством доведено, що лікарка була обізнана про наявні протипоказання, проте попри це застосувала зазначений медикамент. Правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України, а обвинувальний акт скерували до суду.

За неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього пацієнта, жінці загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.