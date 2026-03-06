Помилка з діагнозом у київській лікарні завершилась смертю пацієнтки — лікарці повідомили про підозру

У Києві лікарці однієї з комунальних лікарень повідомили про підозру після смерті пацієнтки, якій вчасно не діагностували інфаркт. За даними слідства, медикиня не забезпечила належну невідкладну допомогу, що могло призвести до трагічних наслідків.

Столичні поліцейські повідомили про підозру лікарці-психіатру через смерть пацієнтки, яка перебувала на стаціонарному лікуванні. Як повідомляє поліція Києва, під час чергування медикині стало відомо про різке погіршення стану 57-річної пацієнтки.

За даними слідства, попри симптоми серцевої патології та результати обстеження, що вказували на порушення серцевого ритму, 33-річна лікарка не діагностувала гострий інфаркт міокарда і не направила жінку до кардіолога, а призначила медикаментозне лікування.

Надалі стан пацієнтки критично погіршився, і, незважаючи на реанімаційні заходи, вона померла. За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що пацієнтка проходила стаціонарне лікування у психіатричному відділенні медзакладу. Після погіршення стану здоров’я її оглянув черговий лікар, а згодом жінка почала втрачати свідомість і була оглянута повторно.

Через кілька годин пацієнтка померла внаслідок гострої серцево-судинної недостатності, спричиненої гострим інфарктом. Експертиза встановила, що лікарка не діагностувала інфаркт, через що жінка не отримала належної медичної допомоги.

Слідчий Подільського управління поліції за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомив лікарці про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків через недбале ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Досудове розслідування триває.