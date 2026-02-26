На Львівщині чоловік відрізав собі руку бензопилою: як вдалося врятувати кінцівку

37-річний житель Львівщини під час заготівлі дров майже повністю перерізав ліве передпліччя бензопилою. Попри критичну травму, хірургам вдалося зберегти кінцівку.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

“Під час заготівлі дров бензопила вислизнула з рук чоловіка і майже повністю перерізала ліве передпліччя. Дружина допомогла накласти імпровізований джгут із тканини і викликати швидку. Постраждалого терміново доправили до Лікарні Святого Пантелеймона, де відразу забрали до операційної. Травма була критичною: повністю пересічені артерії, пошкоджені кістки, сухожилля, м’язи та нерви. Рука фактично трималася лише на шкірі”, — розповіли у медоб’єднанні.

Спершу ортопеди-травматологи стабілізували переламані кістки передпліччя за допомогою апарата зовнішньої фіксації. Далі судинні хірурги відновили кровопостачання, зшивши судини.

“Складність оперативного втручання полягала у відновленні всіх структур і, по суті, самої функції руки. Без відновлення кровопостачання рука була б нежиттєздатною і довелося б виконувати ампутацію. Лише злагоджена поетапна робота мультидисциплінарної команди дала шанс її зберегти”, — пояснив завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

На третьому етапі хірурги відновили м’які тканини: ушили сухожилля та м’язи, щоб повернути згинально-розгинальні функції. Нерви підготували до подальшої операції, яка запланована через місяць-два. Завершили втручання аутодермопластикою — дефект закрили власною шкірою пацієнта.

Наразі чоловік проходить тривалу реабілітацію. Шкірний трансплантат прижився, поступово відновлюється рух пальців.