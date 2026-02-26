На Буковині тепловоз протаранив автівку: водій загинув на місці

У ніч на 26 лютого в селі Дубівці Чернівецької області на залізничному переїзді сталася ДТП за участю автомобіля Kia Sorento та тепловоза. Внаслідок зіткнення загинув водій.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Чернівецькій області.

Повідомлення про ДТП на одному із залізничних переїздів Чернівецького району надійшло на спецлінію 101 від правоохоронців.

“Рятувальники, що прибули до місця події, за допомогою спецінструментів здійснили деблокування тіла чоловіка 1978 року народження з понівеченого авто та забезпечили пожежну безпеку на місці ДТП”, – йдеться в повідомленні.

Тіло загиблого передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.