Чому ваш SaaS втрачає гроші через репутацію (і що з цим робити)

Ви витратили півроку на фічу. Написали документацію, записали скринкаст, викотили у прод. А потім хтось залишив одну зірку на G2 та написав, що у вас незрозумілий онбординг. Проблему ви зафіксували два оновлення тому. Але відгуку начхати на ваш changelog.

Він просто висить. І тихо відлякує людей, які вже майже натиснули “Book a demo”.

Для SaaS-компаній на американському ринку репутація це не про його. Це є про pipeline. Про живі гроші.

Де насправді живе ваша репутація

Більшість фаундерів думають, що репутація живе на їхньому сайті. На красивому лендінгу з testimonials та логотипами клієнтів. Ні. Вона мешкає там, де ви нічого не контролюєте. Перша сторінка Google, G2, Capterra, Trustpilot, гілки на Reddit, відповіді Quora.

У B2B покупка це довго та нервово. Декілька стейкхолдерів, узгодження бюджету, security review. І десь у процесі хтось із команди закупника вбиває назву вашого продукту в Google. Пізно ввечері на ноутбуці вдома. Те, що він знайде у видачі, важить більше, ніж весь ваш hero section.

Я бачив, як компанії втрачали контракти на шестизначні суми через одну негативну статтю на першій сторінці. Стаття була неактуальною. Але ніхто не намагався її зрушити вниз.

Відгуки це більше не фідбек. Це інфраструктура

Тут потрібно переключити голову. Відгуки на G2, Capterra та Trustpilot це не просто “соціальний доказ, який непогано б мати”. Це інфраструктура. Вони впливають на ранжування у маркетплейсах. Попадають у сніпети Google. Виявляються в порівняльних таблицях, які CFO вашого потенційного клієнта читає перед тим, як підписати.

А що робить середньостатистична SaaS-команда? Надсилає NPS-опитування після онбордингу. Можливо, раз на квартал CS-менеджер попросить лояльного клієнта залишити відгук. Не стратегія. Це надія.

Нормальна стратегія виглядає інакше. Знаходьте найзалученіших користувачів через продуктову аналітику. Пишете їм особисто, не масовим розсиланням. Забираєте будь-яке тертя із процесу. І, що критично, робите це постійно. Щоб ваш профіль не виглядав так, начебто пік активності був у 2022 році.

Проблема з Google, про яку мало хто говорить

Допустимо, продукт у вас хороший і відгуки нормальні. Чудово. Але що відбувається, коли хтось шукає “[ваш бренд] reviews” чи “[ваш бренд] alternatives”?

Якщо ви не працювали з цією видачею, за вас це зробив хтось інший. Партнерські сайти, конкуренти з comparison pages, рандомний блогер, який написав про вас один раз у 2021 році і більше не оновлював пост. Цей контент формує сприйняття. Подобається вам чи ні.

Ось тут більшість SaaS-компаній недопрацьовують. Ті, хто розумніший, відносяться до першої сторінки Google за брендовими запитами як до нерухомості. Публікують гостьові статті, потрапляють у добірки, роблять власні сторінки порівняння і стежать за тим, щоб позитивний, точний контент займав ці позиції.

Це не маніпуляція. Це просто присутність там, де вже йдеться.

Що реально працює

Я працював з десятками SaaS-брендів над їхньою присутністю в мережі. Ось що я бачив у справі.

Швидкість відгуків важливіша за їх кількість. Стабільний потік свіжих відгуків б’є купу старих. Платформи враховують recency. Покупці також.

Контроль брендової видачі. Загугліть назву своєї компанії. Якщо перша сторінка не складається в основному з контенту, який ви створили або на який вплинули, у вас є дірка. Гостьові пости на галузевих блогах, згадки у пресі, сильні профілі у соцмережах. Все це допомагає.

Лінкбілдинг із наміром. Мова не про спам за каталогами. Ідеться про згадки на сайтах, які ваші покупці реально читають. Коли авторитетний SaaS-блог посилається на вас у контексті, це сигнал довіри. І для Google, і для людини, яка це читає.

Правильна робота з негативом. Чи не шаблоном. Не в оборонній позиції. Визнайте проблему, поясніть, що змінилося, запросіть людину повернутися. Потенційні клієнти читають ваші відповіді так само уважно, як і самі відгуки. Іноді уважніше.

Перестаньте гасити пожежі

Найчастіша помилка, яку я бачу: чекати, поки щось піде не так. Поганий відгук завірусився. Конкурент опублікував розгромну статтю. Колишній співробітник написав роман на Glassdoor.

На цей момент ви вже в обороні. А оборона в управлінні репутацією коштує дорого та працює повільно.

Компанії, які мають з цим порядок, відносяться до репутації як до постійної програми. Як до контент-маркетингу чи demand gen. Будують авторитет проактивно, підтримують потік відгуків, тримають брендову видачу у чистоті. Тиждень за тижнем. Без перерв на “у нас зараз є інші пріоритети”.

Бо коли пріоритетом стані палаюча репутація, буде вже пізно дешево вирішити проблему.

У Buylink.pro ми допомагаємо SaaS-компаніям вибудовувати авторитет через стратегічні розміщення та гостьовий контент на авторитетних майданчиках. Якщо вашій брендовій видачі потрібна увага, давайте поговоримо.