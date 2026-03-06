В Угорщині затримали інкасаторські авто Ощадбанку зі $40 млн і 9 кг золота: МЗС вимагає звільнення

В Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі Ощадбанку разом із сімома співробітниками під час перевезення валютних коштів і банківських металів між Австрією та Україною. Українське МЗС заявило про захоплення громадян України та направило офіційну ноту з вимогою негайного звільнення.

Про це повідомили в пресслужбі Ощадбанку та МЗС.

5 березня два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку, які супроводжувались сімома співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземноі валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна.

“Відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України”, – йдеться в повідомленні.

Місце перебування співробітників Ощадбанку наразі невідоме.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось Ощадбанком в межах та на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних Європейських митних процедур. Обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 млн доларів США, 35 млн євро, 9 кг золота.

Глава МЗС Андрій Сибіга назвав затримання співробітників банку захопленням заручників

“Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними досі невідомі. Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та “сила”, про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет”, – зазначив Сибіга.

МЗС надіслало офіційну ноту з вимогою негайного звільнення українських громадян. Також готується звернення до Європейського Союзу з запитом на кваліфікацію дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування.