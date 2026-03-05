Поліція спростувала фейк про автоматичні штрафи за відсутність автострахування

Інформація про те, що водіїв без електронного страхового поліса почнуть автоматично штрафувати за допомогою камер, не відповідає дійсності. Для цього наразі немає ні законодавчих підстав, ні технічної можливості.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, у мережі знову поширюють старий фейк про нібито автоматичні штрафи за відсутність електронної страховки.

Білошицький пояснив, що зараз немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації саме для цього порушення. Для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідних підзаконних актів. Також система автофіксації поки не адаптована для фіксації відсутності страхового поліса.

“Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше”, — йдеться в повідомленні.

Водночас він наголосив, що відсутність страхового поліса може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими. За словами Білошицького, водіям все одно необхідно оформлювати страховку, оскільки це вимога законодавства і питання безпеки.