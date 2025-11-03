В Україні понад два мільйони боргів за штрафами ПДР: рекордсмен із Вінниччини має 1056 неоплачених штрафів

Понад 2 мільйони штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників станом на кінець жовтня 2025 року. За даними Опендатаботу, кількість неоплачених штрафів з початку повномасштабної війни зросла на 43%, а три чверті таких проваджень закриті без сплати.

Серед порушників є справжні рекордсмени. Абсолютний лідер — 27-річний чоловік із Вінниччини, який має 1056 неоплачених штрафів. У цьому ж регіоні інший водій накопичив 932 борги. У Дніпропетровській області мешкає чоловік із 797 штрафами, у Рівненській — із 636, а в Сумській — із 555.

Нині в Україні нараховується 2 009 913 боргів за порушення ПДР — це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. 75% проваджень завершені, однак штрафи залишаються несплаченими через неможливість стягнення.

Переважна більшість боржників — чоловіки. На них припадає 92% усіх несплачених штрафів (понад 1,8 млн). Жінки становлять лише 8%. Найактивніше порушують водії віком від 25 до 45 років — 64% або понад 1,28 млн боргів. На молодших за 25 років припадає 13%, а на старших за 45 — 23%.

Найбільше боргів зафіксовано у Дніпропетровській області — 211,5 тисяч (11%), у Києві — 193,7 тисяч (10%), на Одещині — 146,9 тисяч (7%), Харківщині — 125,9 тисяч (6%) і Київщині — 106,3 тисяч (5%). Найменше — на Луганщині (0,7%), у Тернопільській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях (від 1,4% до 2,4%).