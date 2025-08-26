У Києві оштрафували військових МВГ, які прямували збивати “шахеди”: пояснення поліції

Напередодні у мережі з’явилася інформація про те, що в Києві патрульні оштрафували за перевищення швидкості водія мобільної вогневої групи, коли вона їхала на бойову позицію для збиття російських БпЛА.

У патрульній поліції Києва роз’яснили ситуацію.

За офіційною інформацією, 23 серпня о 16:50 патрульні зупинили автомобіль Land Rover, водій якого рухався у межах міста зі швидкістю 79 км/год. В автівці перебували водій і пасажир у військовій формі. Водій не заперечував, що порушив ПДР, попросив якнайшвидше скласти адміністративні матеріали.

“Відповідно до ст. 15 КУпАП за порушення правил дорожнього руху військовослужбовці та інші особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів несуть відповідальність на загальних підставах. Тож патрульні винесли постанову на водія Land Rover за ч. 1 ст. 122 (Порушення швидкісного режиму) КУпАП”, — йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що на момент складання адміністративних матеріалів повітряну тривогу було оголошено в Чернігівській і Сумській областях. У Києві та Київській області офіційно тривоги не було, а військові прямували для виконання лише майбутнього завдання.

“Водій погодився з правопорушенням та навіть захотів оплатити штраф у розмірі 340 грн за допомогою електронного термінала на місці”, — зазначили в поліції.