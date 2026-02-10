У Харкові викрили комунальників, які привласнили майже 1,8 млн грн бюджетних коштів

У Харкові правоохоронці викрили схему привласнення бюджетних коштів в одному з комунальних підприємств міста. До оборудки, за даними Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, були причетні директорка установи та її підлеглі.

Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Харківщини та за сприяння керівництва Харківської міської ради викрили схему систематичного привласнення коштів державного бюджету. Слідство встановило, що директорка комунального підприємства діяла у змові зі своїм заступником та начальниками відділів і служб.

У Харкові підозрюють посадовців комунального підприємства, які фіктивно працевлаштовували чоловіків / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, посадовці фіктивно працевлаштовували чоловіків на різні посади, однак фактично вони не виконували жодних службових обов’язків і не з’являлися на робочому місці. Попри це, їм регулярно нараховували заробітну плату, яку надалі привласнювали посадовці підприємства, а натомість чоловіки отримували відстрочку від мобілізації.

Для прикриття схеми та створення видимості законної трудової діяльності до службової документації вносили недостовірні дані про відпрацьований робочий час. На підставі підробленої інформації заробітну плату офіційно перераховували через бухгалтерські процедури на особисті рахунки.

Правоохоронці встановили, що протягом трьох років зловмисники працевлаштували шістьох чоловіків, яким щомісячно виплачували близько 17 тисяч гривень. Висновок судової економічної експертизи підтвердив, що за цією схемою фігуранти привласнили майже 1,8 мільйона гривень бюджетних коштів.

Слідчі поліції оголосили посадовцям про підозру за частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.