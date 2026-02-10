Солянка — як музика смаку, в якій кожен інгредієнт грає свою партію. Трохи диму від копченостей, кислинка лимона, солоність огірків і насичений бульйон створюють симфонію, знайому з дитинства. Це страва, що ніколи не набридає, бо кожен раз виходить трохи інакше — особливо, якщо готувати її за порадами від METRO, які можна дізнатись за цим посиланням: https://www.metro.ua/Blogs/shcho-pryhotuvaty/retsept-solyanky-tradytsijnyj-diyetychnyj-abo-restorannyj

Секрети смаку солянки

Головна особливість солянки — її солоно-кислуватий смак, за який відповідають зазвичай солоні огірки (тільки не мариновані!), лимон, оливки, томати. Але додаючи ці складники, доцільно знати секрети ідеальної страви:

Баланс смаків. У цій страві ключова ознака — солоність, але важливо гармонійно поєднати все. Пробувати суп на сіль краще наприкінці готування, але якщо солоності забагато, вкиньте очищену картоплю — вона вбере зайву сіль.

Душею солянки називають пікантну кислинку. Якщо огірків не вистачило, додайте буквально трішечки соку з лимона.

Загалом рецепт приготування солянки — просто чаклунство, оскільки ця страва не тільки смачна, а ще й практично ідеальний засіб відновлення на похмілля. Густий бульйон з пікантною кислинкою допоможе швидше отямитись.

Інгредієнти на солянку

Існує ціла палітра рецептів, кожен з яких має свої компоненти:

М’ясна. Вважається класикою. В її основі — яловичина, свинина, курка, ковбаси, копченості, тому в одній страві ви маєте вибух м’ясних смакових відтінків.

Рибна. Це страва для гурманів, оскільки з риби готується легкий бульйон. До нього можна додати цитрусові, що стане пікантною «родзинкою». Смак виходить ніжнішим, ніж у м’ясної солянки.

Грибна. Таку страву можна вважати пісною. В основі — гриби сушені чи свіжі, капуста кисла, картопля, коріння та трави.

Покрокові рецепти різних видів солянки

Солянка належить до висококалорійних страв і містить цілий комплекс поживних речовин — вітамінів і мінералів, які гарно впливають на поліпшення травлення, зміцнення серцево-судинної системи та кісткової тканини, загальне відновлення організму тощо.

М’ясна традиційна

Найпопулярніший варіант. Для нього потрібні свіже м’ясо, копченості, ковбаси, солоні огірки, каперси, томатна паста.

Рибна дієтична

Делікатний смак з такими видами риби: червоною (лосось, сьомга, форель), білою (судак, щука, окунь), копченою для аромату. Зауважте, що філе благородних сортів додається наприкінці.

Ресторанна

Зупинимось детальніше, оскільки цей рецепт має бути досконалим. Знадобляться 400 г копчених ребер, по 200 г сосисок і мисливських ковбасок, 450 г картоплі, 200 г цибулі, 100 г огірків, сіль, перець, лавровий лист, лимонний сік, 3 ст. л. томатної пасти, оливки та сметана із зеленню для подачі.

Готуємо наваристий бульйон з ребер разом з картоплею 30 хв. Цибулину подрібнюємо кубиками та смажимо на пательні з олією, додаємо огірки та смажимо, перемішуючи, 3 хв, потім вливаємо томатний соус. Тушкуємо 3 хв, додаємо ложку бульйону, а потім перекидаємо суміш до каструлі.

Ребра дістаємо, зрізаємо з них м’ясо та повертаємо назад разом із сосисками, ковбасками, оливками. Додаємо трохи лимонного соку, лаврового листа та цукру, солимо і перчимо. Варимо ще 15 хв і залишаємо під кришкою на 30 хв без вогню. Для подачі посипаємо зеленню, додаємо лимон і сметану.

