        Кримінал

        На Рівненщині переселенець із Донеччини вбив сокирою п’ятьох людей

        Галина Шподарева
        10 Лютого 2026 10:49
        Затримання підозрюваного у вбивстві п'ятьох людей / Фото: ГУНП в Рівненській області
        Сьогодні, 10 лютого, у селі Судобичі на Рівненщині внаслідок конфлікту між переселенцями загинули п’ятеро людей. Поліцейські затримали 72-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві.

        Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

        У вівторок близько 4:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.

        Поліцейські встановили, що близько 4:10 за спільним місцем проживання внутрішньо-переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав наносити удари молотком та сокирою п’ятьом людям.

        Від отриманих травм загинули п’ятеро громадян: 60 та 68-річний чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

        72-річного підозрюваного затримали. Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

        Місце вбивства п’ятьох людей / Фото: ГУНП в Рівненській області

