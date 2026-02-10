На Рівненщині переселенець із Донеччини вбив сокирою п’ятьох людей

Сьогодні, 10 лютого, у селі Судобичі на Рівненщині внаслідок конфлікту між переселенцями загинули п’ятеро людей. Поліцейські затримали 72-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві.

Про це повідомили в ГУНП в Рівненській області.

У вівторок близько 4:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.

Поліцейські встановили, що близько 4:10 за спільним місцем проживання внутрішньо-переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав наносити удари молотком та сокирою п’ятьом людям.

Від отриманих травм загинули п’ятеро громадян: 60 та 68-річний чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

72-річного підозрюваного затримали. Розпочато досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.