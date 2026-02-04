Били руками, ногами та металевою трубою: у Кривому Розі судитимуть матір і її співмешканця за вбивство 4-річної дитини

У Кривому Розі загинув 4-річний хлопчик, якого протягом кількох діб жорстоко катували власна мати та її співмешканець. За даними слідства, дитину били руками, ногами та металевою трубою — за «непослух» і навіть за те, що він без дозволу взяв хліб і печиво.

Судово-медична експертиза зафіксувала у хлопчика десятки тілесних ушкоджень, зокрема тяжку черепно-мозкову травму, перелом зап’ястя, вивих плеча та численні забої. Причиною смерті став травматичний шок.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо матері дитини та її співмешканця. Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, за частиною другою статті 115 Кримінального кодексу України.

Реклама

Реклама

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що служба у справах дітей була обізнана про критичну ситуацію в родині, однак належних заходів для захисту хлопчика не вжила. Посадовицю, відповідальну за контроль умов проживання дитини, підозрюють у службовій недбалості за частиною третьою статті 367 Кримінального кодексу України та відсторонили від посади.