        Без опадів і до +15°: синоптики дали прогноз погоди на 8 березня

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 20:59
        Харків / Фото з Facebook Светлана Передерий
        У неділю, 8 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі на північному сході місцями можлива ожеледиця.

        Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5° морозу, вдень — 7–12° тепла. У західних областях повітря прогріється до 15°, а на північному сході та сході країни очікується 3–8° тепла.

        У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

        Температура по області вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — 7–12° тепла. У Києві вночі очікується 0–2° морозу, вдень — 8–10° тепла.


