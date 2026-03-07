Без опадів і до +15°: синоптики дали прогноз погоди на 8 березня

У неділю, 8 березня, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Вночі на північному сході місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме від 0 до 5° морозу, вдень — 7–12° тепла. У західних областях повітря прогріється до 15°, а на північному сході та сході країни очікується 3–8° тепла.

Реклама

Реклама

У Київській області та столиці також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 0–5° морозу, вдень — 7–12° тепла. У Києві вночі очікується 0–2° морозу, вдень — 8–10° тепла.