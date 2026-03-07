У США різко зросли ціни на бензин і дизель через війну з Іраном

У США різко зросли роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, яка обмежує експорт нафти та нафтопродуктів. Це може стати політичним випробуванням для Республіканської партії президента Дональда Трампа напередодні проміжних виборів до Конгресу в листопаді, повідомляє Reuters.

Ціни на паливо цього тижня зросли більш ніж на 10%, оскільки вартість нафти перевищила 90 доларів за барель — найвищий рівень за останні роки. Президент Трамп у коментарі Reuters заявив, що не переймається зростанням вартості бензину: «Якщо вони зростуть — то зростуть».

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), середня національна ціна бензину у США станом на п’ятницю становила 3,32 долара за галон — це на 11% більше, ніж тиждень тому, і найвищий показник із вересня 2024 року. Дизельне паливо подорожчало до 4,33 долара за галон — на 15% більше за тиждень і найвищий рівень із листопада 2023 року.

Найбільше подорожчання відчули водії у штатах Середнього Заходу та Півдня США. У штаті Джорджія середня ціна бензину за тиждень зросла на 40 центів за галон, повідомляє сервіс GasBuddy.

Аналітики попереджають, що ціни можуть зрости ще більше. Нафта у п’ятницю подорожчала до 90,90 долара за барель, що стало найбільшим одноденним стрибком з квітня 2020 року.

За оцінкою аналітика GasBuddy Патріка Де Гаана, якщо ціни на нафту продовжать зростати і перебої з постачанням триватимуть, середня ціна бензину у США найближчими днями може зрости до 3,50–3,70 долара за галон.

Одним із факторів подорожчання стали проблеми з постачанням у регіоні Близького Сходу та в Ормузькій протоці — ключовому маршруті світової торгівлі нафтою. Це підвищило попит на американську нафту на зовнішніх ринках і, відповідно, підняло ціни для внутрішніх нафтопереробників.

Особливо різко подорожчав дизель. Його ціни зросли після того, як Іран почав відповідати на удари США та Ізраїлю, що призвело до перебоїв у судноплавстві в Ормузькій протоці.

Експерти зазначають, що подорожчання дизеля може вплинути на ціни широкого кола товарів — від продуктів харчування до меблів, оскільки це паливо широко використовується у вантажних перевезеннях, промисловості та сільському господарстві.