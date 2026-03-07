Трамп вимагає “безумовної капітуляції” Ірану

Війна між Іраном та коаліцією США й Ізраїлю увійшла у другий тиждень на тлі зростаючої невизначеності щодо того, коли можуть завершитися бойові дії. Президент США Дональд Трамп заявив, що єдиною умовою завершення конфлікту має бути «безумовна капітуляція» Тегерана, повідомляє Reuters.

Заява американського президента пролунала після того, як президент Ірану Масуд Пезешкіан повідомив у соціальних мережах про початок посередницьких зусиль з боку деяких країн, що ненадовго породило надії на можливе дипломатичне врегулювання.

Трамп у дописі на платформі Truth Social заявив, що «не буде жодної угоди з Іраном, окрім безумовної капітуляції». За його словами, після цього може розпочатися процес відновлення країни за участю союзників США.

Конфлікт уже поширився далеко за межі Ірану. Тегеран відповів ударами по Ізраїлю та по країнах Перської затоки, на території яких розміщені американські військові бази.

За даними іранського представника в ООН Аміра Саїда Іравані, внаслідок американсько-ізраїльських ударів загинули щонайменше 1332 іранських цивільних, тисячі людей отримали поранення. Іранські атаки, у свою чергу, призвели до загибелі 11 людей в Ізраїлі, а також щонайменше шести американських військових.

У суботу вранці ізраїльські військові повідомили про новий запуск іранських ракет у напрямку Ізраїлю. У небі було видно ракети, а система протиповітряної оборони Ізраїлю активувалася для їх перехоплення.

Після цього Ізраїль розпочав нову хвилю ударів по інфраструктурі в Тегерані. За повідомленнями іранських медіа, серед цілей опинився аеропорт Мехрабад.

Ізраїль також розширив операцію проти союзників Ірану в регіоні. У п’ятницю ізраїльські війська завдали потужних ударів по Бейруту після наказу евакуювати весь південний сектор ліванської столиці. Ізраїль заявляє, що атакує об’єкти угруповання «Хезболла», яке підтримує Іран.

За даними Норвезької ради у справах біженців, лише за чотири дні з Лівану були змушені залишити свої домівки близько 300 тисяч людей. Міністерство охорони здоров’я країни повідомило про 123 загиблих і 683 поранених внаслідок ізраїльських атак.

Водночас конфлікт уже спричинив серйозні економічні наслідки. Світові фондові ринки різко знизилися, а ціни на нафту досягли багаторічних максимумів. Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти, фактично опинилася заблокованою.

США заявили, що можуть забезпечити страхове покриття до 20 млрд доларів для підтримки судноплавства в Перській затоці. Дональд Трамп також допустив можливість супроводу торговельних суден американським флотом.

Іранський Корпус вартових ісламської революції заявив, що «вітає» появу американських військових у протоці та готовий до протистояння.

Тим часом, за інформацією Washington Post, Росія передає Ірану розвідувальні дані про розташування американських кораблів і літаків на Близькому Сході після того, як можливості Тегерана відстежувати сили США були обмежені.

Трамп також повторив свою вимогу мати вплив на вибір нового верховного лідера Ірану. У Тегерані це категорично відкинули, заявивши, що керівництво країни визначатиметься відповідно до конституції Ірану і без будь-якого зовнішнього втручання.

Адміністрація США паралельно намагається поповнити запаси озброєнь, які швидко витрачаються під час операції проти Ірану. Трамп провів зустріч із керівниками семи оборонних компаній, які погодилися прискорити виробництво зброї.

У Білому домі заявили, що операція проти Ірану може тривати від чотирьох до шести тижнів.

Держдепартамент США також схвалив продаж Ізраїлю боєприпасів і військової підтримки на суму 151,8 млн доларів, скориставшись процедурою екстреного погодження без стандартного розгляду в Конгресі.

Водночас американські військові слідчі перевіряють повідомлення про удар по іранській школі для дівчат, унаслідок якого могли загинути десятки дітей. За даними Reuters, попередні висновки допускають, що цей удар могли завдати саме американські сили, однак остаточне рішення поки не ухвалене.