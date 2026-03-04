Зеленський заявив про готовність України допомогти партнерам на Близькому Сході

Україна проводить консультації з партнерами у Європі, США та країнами Близького Сходу щодо ситуації в регіоні Затоки. Київ заявляє про готовність допомогти захистити цивільних, стабілізувати ситуацію та підтримати відновлення безпечного судноплавства.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський 4 березня.

Україна проводить консультації як із партнерами у Європі та Сполучених Штатах, так і з країнами-сусідами Ірану. Зеленський повідомив, що напередодні говорив з лідерами Об’єднаних Арабських Еміратів та Катару, а сьогодні — з лідерами Йорданії та Бахрейну. Також заплановані розмови з Кувейтом та іншими країнами регіону.

Реклама

Реклама

“Усі вони мають серйозний виклик і говорять про це відверто: іранські ударні дрони — такі ж “шахеди”, які атакують наші міста і села, нашу українську інфраструктуру протягом років цієї війни”, — зазначив президент.

Зеленський повідомив, що з боку Ірану за кілька діб було застосовано більш ніж 800 ракет різних типів і більш ніж 1400 ударних дронів.

Президент заявив, що Україна може допомогти із захистом життя та стабілізацією ситуації. За його словами, партнери вже звертаються щодо такої допомоги.

Зеленський доручив міністру закордонних справ разом із розвідками, міністром оборони, військовим командуванням і секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав і надати допомогу таким чином, щоб це не послабило захист України.

За його словами, українські військові мають необхідні спроможності, а українські експерти працюватимуть на місці. Команди вже домовляються про таку співпрацю.

“Ми готові допомогти захистити життя, захистити цивільних та підтримати реальні зусилля для стабілізації ситуації і для відновлення, зокрема, безпечного судноплавства в регіоні”, — підсумував Зеленський.