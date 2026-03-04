Сумочки Gucci та взуття Hermes: митники вилучили у водія автобуса брендові речі на 1,8 млн грн

4 березня у пункті пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецьке” у водія автобуса митники вилучили сумочки Gucci та Chanel, взуття Hermes та прикраси Cartier загальною вартістю понад 1,8 млн грн. Чоловік запевняв митників, що везе лише особисті речі.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Вартість незадекларованого товару значно перевищувала дозволений законодавством України ліміт у 500 євро.

Повертаючись з Австрії до України, водій автобуса запевняв, що переміщує виключно особисті речі. Під час перевірки багажного відсіку транспортного засобу митники виявили дві коробки з брендовими аксесуарами.

Серед товарів були:

5 дамських сумочок Gucci, Chanel, Dior, Celine та Louis Vuitton;

шовкова хустка Celine;

жіноче взуття — капці та кросівки Hermes;

ювелірні вироби: дві каблучки, браслет та годинник Van Cleef & Arpels і Cartier.

Після виявлення незадекларованих товарів водій повідомив, що переміщував їх з Австрії до Києва на прохання незнайомця.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Виявлений товар, орієнтовна вартість якого на вітчизняному ринку перевищує 1,8 млн грн, вилучено.