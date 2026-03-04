        Суспільство

        Пошкоджені дві будівлі біля ядерного об’єкта в Ісфахані, але ризику радіаційного витоку немає — МАГАТЕ

        Сергій Бордовський
        4 Березня 2026 13:06
        Завод з переробки урану в Ісфахані, де розташований один з головних ядерних об'єктів Ірану / Фото: Reuters
        Завод з переробки урану в Ісфахані, де розташований один з головних ядерних об'єктів Ірану / Фото: Reuters

        Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що на ядерних об’єктах Ірану, де зберігаються ядерні матеріали, не зафіксовано пошкоджень, які могли б призвести до радіаційного викиду.

        За даними МАГАТЕ, аналіз останніх супутникових знімків показав відсутність пошкоджень на об’єктах із ядерними матеріалами. Водночас поблизу ядерного об’єкта в Ісфахані видно пошкодження двох будівель.

        Також агентство не зафіксувало нових пошкоджень на ядерному об’єкті в Натанзі після раніше повідомлених ушкоджень на входах до комплексу. Інших впливів на ядерні об’єкти, включно з атомною електростанцією в Бушері, не виявлено.

        Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої небезпеки радіаційного інциденту.


