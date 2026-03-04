Єрмак очолив комітет у Національній асоціації адвокатів України

Ексочільник Офісу президента Андрій Єрмак отримав нову посаду, очоливши комітет у Національній асоціації адвокатів України.

Андрій Єрмак мав адвокатську ліценцію ще з 1995 року, однак на час роботи в Офісі президента призупиняв право на адвокатську діяльність. 23 січня 2026 року він поновив право на діяльність.

За даними асоціації, 3 березня було створено чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи — галузеві комітети. Один із них, комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення, очолив Андрій Єрмак.

Єрмак у своєму телеграм-каналі підтвердив, що став головою відповідного комітету Національної асоціації адвокатів України.

В асоціації зазначили, що членів рад комітетів, у тому числі керівників, здійснюється на громадських засадах. Для виконання своїх завдань комітети та їхні голови взаємодіють з органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами, комітетами та апаратом Верховної Ради, а також міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.