Андрій Єрмак поновив адвокатську діяльність після звільнення з держслужби

Екскерівник Офісу президента України Андрій Єрмак поновив право на заняття адвокатською діяльністю. Відповідні дані з’явилися в реєстрі Національної асоціації адвокатів України.

Згідно з інформацією з реєстру, право Андрія Єрмака на заняття адвокатською діяльністю було зупинено з 20 лютого 2020 року. Поновлення відбулося 23 січня 2026 року на підставі заяви адвоката.

У реєстрі також зазначено, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю було видане ще 12 грудня 1995 року.

Реклама

Реклама

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року Андрій Єрмак був звільнений з посади керівника Офісу президента. Це сталося на тлі публічного корупційного скандалу та обшуків Національного антикорупційного бюро у його помешканні.