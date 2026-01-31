Мендель розповіла про “магічні практики” Андрія Єрмака

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала допис у Facebook, у якому висловила низку тверджень щодо Андрія Єрмака, колишнього керівника Офісу президента. Вона послалася на розповіді різних людей, отримані впродовж кількох років.

Юлія Мендель написала, що у 2019 році після одного з брифінгів в Офісі президента журналіст нібито ставив Андрію Єрмаку, який на той момент був радником президента, питання про перебування на кладовищі разом із неназваною особою. За її словами, це питання залишилося без відповіді, а відповідного журналістського матеріалу вона згодом не бачила.

Також Мендель стверджує, що у 2020 році один із міністрів повідомив їй інформацію про нібито заняття Єрмака магією, не наводячи деталей, але, за її словами, був наляканий. У 2023 році, як зазначає авторка допису, представник важливої служби розповідав їй про нібито привезення магів з-за кордону для проведення ритуалів.

Окремо вона написала, що у 2024 році людина з езотеричної сфери нібито розповідала їй про ритуальні дії з використанням трав, води та ляльок, які, за цими словами, зберігалися у спеціальній скрині. Мендель зазначила, що, за її твердженням, тепер подібні теми публічно обговорюють правоохоронці та окремі народні депутати, зокрема Ярослав Железняк.

У дописі колишня прессекретарка президента наголосила, що не має власного досвіду в езотериці й визнає, що в подібні речі складно повірити. Водночас вона навела приклад історії, почутої раніше від європейського фінансиста, про одного з африканських лідерів, який, за тією розповіддю, ухвалював державні рішення, керуючись порадами «духів».

Наприкінці допису Мендель висловила власну оцінку ролі езотеричних практик у політиці та звернулася безпосередньо до Андрія Єрмака, заявивши, що кожне рішення, на її думку, матиме наслідки.