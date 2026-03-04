Російська ППО могла збити власний гелікоптер під час атаки дронів — повідомлення з РФ

У Волгограді внаслідок атаки безпілотників, за даними місцевої влади, постраждали п’ятеро людей. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За його словами, дрони влучили у три приватні будинки в Середньоахтубінському районі. У Ворошиловському районі зафіксовано падіння безпілотника в нежитловій зоні, а в Тракторозаводському районі атаковано квартиру в багатоквартирному будинку на вулиці Батова, 6.

Губернатор заявив, що п’ятеро людей дістали поранення, проте критичних травм немає. Медики надають їм допомогу, у сусідніх квартирах і навколишніх будинках вибито вікна.

Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, один із пошкоджених будинків розташований приблизно за 700 метрів від Волгоградського тракторного заводу, який перебуває під санкціями ЄС через виконання державного оборонного замовлення.

Водночас у соціальних мережах з’явилися відео з місця події, де очевидці стверджують, що кількість постраждалих може бути більшою, ніж повідомляє влада.

Також у російських Z-каналах і місцевих чатах з’явилися повідомлення про нібито збитий російський гелікоптер під час роботи ППО по українських безпілотниках у Ростовській області або над Волгоградом.