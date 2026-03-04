За добу РФ втратила ще 980 військових і понад 30 артсистем — Генштаб

За час повномасштабної війни Росія втратила близько 1 269 500 військових. Лише за минулу добу втрати особового складу становили ще 980 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2026 року орієнтовно становлять: особового складу — близько 1 269 500 (+980) осіб, танків — 11 723 (+5), бойових броньованих машин — 24 135 (+4), артилерійських систем — 37 874 (+32), реактивних систем залпового вогню — 1 667 (+2), засобів протиповітряної оборони — 1 319 (+0).

Також російські війська втратили 435 літаків (+0), 348 гелікоптерів (+0), 156 431 безпілотник оперативно-тактичного рівня (+1 733), 4 384 крилаті ракети (+0), 30 кораблів і катерів (+0) та 2 підводні човни (+0).

Крім того, знищено 81 224 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+232), а також 4 078 одиниць спеціальної техніки (+2). Дані уточнюються.