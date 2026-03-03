ЗСУ “мінуснули” ще 790 окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати російської армії сягнули близько 1 268 520 військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 3 березня 2026 року.

За минулу добу українські військові ліквідували ще 790 окупантів. Також знищено 5 танків, 20 бойових броньованих машин і 47 артилерійських систем.

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила 11 718 танків, 24 131 бойову броньовану машину, 37 842 артилерійські системи та 1 665 реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони також знищили 1 319 засобів протиповітряної оборони, 435 літаків і 348 гелікоптерів.

Особливо значними залишаються втрати безпілотників — з початку вторгнення збито 154 698 БПЛА оперативно-тактичного рівня, з них 1 529 — за останню добу.

Крім того, російська армія втратила 4 384 крилаті ракети, 30 кораблів або катерів, 2 підводні човни, 80 992 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 4 076 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.