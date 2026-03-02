Ексміністра енергетики Галущенка залишили під вартою із заставою 200 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою колишнього міністра Германа Галущенка з альтернативою застави 200 млн грн. Суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг захисту та прокурора САП і залишив без змін рішення першої інстанції.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Під час судового засідання сторона захисту зазначала, що підозра необґрунтована, тому просили скасувати рішення суду, яким Галущенка взяли під варту.

Також захист Галущенка стверджував, що застава у 200 млн гривень є надто великою для підозрюваного. Своєю чергою прокурор просив призначити заставу в розмірі 428 млн гривень. За його словами, на рахунках компанії, які пов’язані з Галущенком, є такі кошти.

Нагадаємо, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі на енергетиці, відмиванні грошей та участі в злочинній організації. НАБУ і САП викрили ексміністра в рамках операції “Мідас”. оголосили про підозру 16 лютого.

15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїзду з України, а 16 лютого йому повідомили про підозру. 17 лютого Галущенка взяли під варту з альтернативою застави 200 млн гривень.

За даними слідства, у 2021 році на острові Ангілья було створено фонд для залучення близько 100 млн доларів “інвестицій”. До структури були інтегровані компанії, оформлені на родичів підозрюваного, а через рахунки у швейцарських банках легалізовували отримані від діяльності у сфері енергетики кошти.

Слідство встановило, що на рахунки фонду було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також понад 1,3 млн франків і 2,4 млн євро. Частину коштів витратили на навчання дітей у Швейцарії та розмістили на депозитах.