Макрон оголосив про збільшення ядерного арсеналу Франції

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішення збільшити кількість ядерних боєголовок у французькому арсеналі. Також Париж більше не оприлюднюватиме точні дані про свій ядерний потенціал.

Про це пише Le Figaro.

Заяву про зміни у французькому арсеналі Макрон сказав під час виступу на острові Іль-Лонг.

“Моя відповідальність — забезпечити, щоб наше стримування зберігало в майбутньому свою гарантовану руйнівну силу в небезпечному і мінливому середовищі”, — заявив президент Франції.

Він повідомив, що ухвалив рішення збільшити кількість боєголовок.

“Саме тому я наказав збільшити кількість боєголовок у нашому арсеналі”, — сказав Макрон.

Президент Франції також зазначив, що відтепер не будуть публікуватися жодні точні дані щодо ядерного потенціалу країни.

“Щоб покласти край будь-яким спекуляціям, ми більше не будемо повідомляти про цифри нашого ядерного арсеналу, на відміну від того, як це було в минулому”, — заявив він.

Завершуючи виступ, Макрон пояснив рішення логікою сили.

“Щоб бути вільним, потрібно, щоб тебе боялися, а щоб тебе боялися, потрібно бути сильним. Це збільшення нашого арсеналу є тому підтвердженням”, — наголосив президент Франції.