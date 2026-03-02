У Києві Maserati влетіла у стовп, 21-річний водій загинув

Сьогодні, 2 березні, у Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП за участи автомобіля Maserati Levante. Внаслідок аварії загинув водій кросовера.

Про це повідомили в поліції Києва.

Попередньо встановлено, що 21-річний водій Maserati, рухаючись по проспекту Берестейському, не впорався з керуванням та врізався в електроопору, внаслідок чого авто перекинулось.

Від отриманих тілесних ушкоджень водій автівки помер на місці ДТП.

На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та працівники ДСНС. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.