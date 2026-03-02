        Події

        У Києві Maserati влетіла у стовп, 21-річний водій загинув

        Галина Шподарева
        2 Березня 2026 16:24
        Пошкоджена внаслідок ДТП Maserati / Фото: Поліція Києва
        Сьогодні, 2 березні, у Солом’янському районі Києва сталася смертельна ДТП за участи автомобіля Maserati Levante. Внаслідок аварії загинув водій кросовера.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Попередньо встановлено, що 21-річний водій Maserati, рухаючись по проспекту Берестейському, не впорався з керуванням та врізався в електроопору, внаслідок чого авто перекинулось.

        Від отриманих тілесних ушкоджень водій автівки помер на місці ДТП.

        На місці події працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та працівники ДСНС. Механізм та обставини автопригоди встановлюються.


