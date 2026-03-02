Інформація про зміни проїзду мостом Патона — фейк, але науковці б’ють на сполох

У соціальних мережах поширюється інфографіка про нібито нові правила проїзду мостом імені Є. О. Патона. У Київській міській державній адміністрації заявили, що не готували та не оприлюднювали таких матеріалів, а поширена інформація є фейком.

У КМДА закликали користуватися виключно офіційними повідомленнями, розміщеними на ресурсах міської адміністрації, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці. Наразі міст через Дніпро експлуатується з установленими обмеженнями: заборонено рух вантажного транспорту, встановлені наливні бар’єри із забороною руху автотранспорту крайніми смугами. У КП «Київавтошляхміст» повідомили, що фахівці цілодобово моніторять стан несних конструкцій і виконують роботи з утримання споруди. Також у міській адміністрації нагадали про адміністративну відповідальність за поширення неправдивих чуток.

Нагадаємо, 27 лютого голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов опублікував у Facebook інфографіку нібито від КМДА про нові правила проїзду мостом Патона, які передбачають: відкриті вікна, відстебнутий ремень безпеки, відключене блокування дверей, а також тримати телефон під рукою.

Водночас, кілька днів тому Національна академія наук України оприлюднила позицію щодо технічного стану мосту. За словами академіка НАН України, першого віцепрезидента Академії Вячеслава Богданова, міст імені Є. О. Патона визнано непрацездатним (аварійним), причому цей статус він має з 2017 року.

За результатами обстежень Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського та Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, у конструкціях мосту зафіксовані критичні корозійні пошкодження несівних елементів — головних і поперечних балок, а також тріщини у з’єднаннях. Метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував майже повністю. Залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий.

Науковці наголошують, що питання капітального ремонту потребує невідкладного системного рішення. На початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до уряду з пропозиціями щодо організації та фінансування ремонту. Міст імені Є. О. Патона є першою у світі суцільнозварною автодорожньою спорудою та об’єктом історичної спадщини.