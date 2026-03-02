У центрі Харкова запобігли теракту: затримано 16-річного агента рф

СБУ та Національна поліція запобігли теракту у центрі Харкова та затримали 16-річного агента російської воєнної розвідки, який готував вибух у прифронтовому місті. Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, неповнолітній власноруч збирав саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти у квартирі багатоповерхового будинку. Після цього російські спецслужби мали організувати фейковий виклик на лінію 102, щоб заманити поліцейський патруль на місце та підірвати правоохоронців.

СБУ і Нацполіція викрили неповнолітнього, який готував вибух у багатоповерхівці / Фото: СБУ

Співробітники СБУ викрили задум заздалегідь і затримали підозрюваного в номері готелю, де він завершував виготовлення вибухового пристрою. Під час обшуків вилучено саморобну бомбу та смартфон із доказами зв’язку з куратором.

За інформацією правоохоронців, підлітка, який є жителем Одеси, завербували через Telegram-канал, де він шукав «легкий заробіток». Після цього він прибув до Харкова та отримав координати схрону, звідки забрав близько 4 кг вибухівки, мобільний телефон та інші комплектуючі.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.