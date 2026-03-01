У Харкові серія ударів БПЛА: пошкоджені будинки, гуртожиток і адмінбудівля

Вранці у Харкові зафіксовано серію ударів ворожих безпілотників по різних районах міста. За даними мера Ігоря Терехова, один із БПЛА «Молнія» влучив на межі Київського та Шевченківського районів, ще один удар стався у Салтівському районі.

Згодом Терехов повідомив, що один із дронів влучив у парк, де зафіксовано пошкодження, а у прилеглих будинках подекуди вибито вікна. Також зафіксовано влучання в адміністративну будівлю у Шевченківському районі. Пізніше стало відомо про ще один удар по Салтівському району, деталі якого уточнюються.

Крім того, у Шевченківському районі ворожий безпілотник атакував гуртожиток. На місці виникла пожежа, проводилась евакуація людей. Спочатку повідомлялося, що інформації про постраждалих немає.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки БПЛА у Шевченківському районі 75-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також пошкоджено технічний поверх гуртожитку. На місці працюють підрозділи ДСНС, чергують медики.

Пізніше до лікарів звернулася ще одна постраждала — 69-річна жінка, яка також зазнала гострої реакції на стрес внаслідок обстрілу. Інформація щодо інших можливих пошкоджень та наслідків ударів уточнюється.