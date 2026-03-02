Нафта стрибнула вище $82, аналітики попереджають про ризик $120

Ціни на нафту можуть зрости ще більше на тлі затримок у проходженні танкерів через Ормузьку протоку, яка забезпечує близько п’ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу. Як повідомляє Bloomberg, ринки готуються до тривалої волатильності після ескалації конфлікту навколо Ірану.

У понеділок Brent зросла на відкритті на 13% — до понад 82 доларів за барель. Танкерний рух через протоку фактично зупинився у вихідні після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Хоча Тегеран заявив, що водний шлях залишається відкритим, він також узяв на себе відповідальність за атаки на три нафтові танкери. Після оголошення США попереджувальної морської зони судновласники переважно призупинили проходження через вузьке місце.

Citigroup підвищив короткостроковий прогноз ціни Brent на 15 доларів — до 85 доларів за барель. Банк очікує, що цього тижня ціна коливатиметься в межах 80–90 доларів через ризики для енергетичної інфраструктури та порушені потоки через Ормуз. У разі ударів по регіональній нафтовій інфраструктурі котирування можуть сягнути 120 доларів за барель, імовірність такого сценарію оцінюють у 20%.

У Rystad Energy заявили, що у разі тривалого порушення руху через протоку протягом тижнів або місяців можливий сценарій зростання до 100 доларів за барель. При цьому збільшення видобутку OPEC+ може мати обмежений ефект, оскільки додаткові обсяги також потребують транспортування через Ормуз.

Goldman Sachs оцінює поточну «ризикову премію» для нафти приблизно у 18 доларів за барель — це відповідає сценарію шеститижневого повного припинення танкерного руху. За оцінкою банку, ринок закладає річне скорочення світових поставок на 2,3 млн барелів на добу. Аналітики також попереджають про значні ризики для ринку дизельного пального, авіаційного гасу та нафтової сировини, адже торік через протоку проходило близько 9% світових поставок дизелю та 18% авіапального.

Wood Mackenzie зазначає, що відновлення енергетичних потоків може зайняти кілька тижнів навіть за умови співпраці Ірану зі США. Якщо танкерні перевезення швидко не відновляться, ціни можуть перевищити 100 доларів за барель, а додаткові обсяги OPEC+ залишаться недоступними.

У JPMorgan вважають, що перебої наразі мають «переважно запобіжний характер» через рішення страховиків скасовувати покриття та підвищувати премії. Водночас аналітики попереджають, що ризики можуть зрости у разі втрати іранським керівництвом контролю над Корпусом вартових ісламської революції. Якщо конфлікт триватиме понад три тижні, виробники нафти країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки можуть вичерпати запаси сховищ і будуть змушені скоротити видобуток.