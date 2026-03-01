США знищили 9 кораблів іранського флоту – Трамп

Президент Дональд Трамп заявив в соціальних мережах, що Сполучені Штати потопили дев’ять кораблів іранського флоту і «значною мірою знищили» військово-морський штаб країни, повідомляє CNN.

«Мені щойно повідомили, що ми знищили і потопили 9 іранських військових кораблів, деякі з яких були відносно великими і важливими. Ми збираємося знищити і решту — вони теж скоро будуть плавати на дні моря! В ході іншої атаки ми значною мірою знищили їх військово-морський штаб», — написав президент CIG в Truth Social. «В іншому їх військово-морський флот почувається дуже добре!»