У США підтвердили загибель трьох військових під час операції Epic Fury

Троє американських військовослужбовців загинули, ще п’ятеро отримали тяжкі поранення під час проведення операції Epic Fury (“Епічна лють”). Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі X.

За офіційними даними станом на 9:30 за східним часом 1 березня, кілька військових також отримали легкі поранення від уламків та контузії. Частину з них уже повертають до виконання службових обов’язків.

У командуванні зазначили, що масштабні бойові дії тривають, а відповідні заходи реагування продовжуються. Ситуація залишається динамічною.

У CENTCOM додали, що з поваги до родин загиблих додаткова інформація, зокрема імена військових, не оприлюднюватиметься щонайменше 24 години після повідомлення родичів.

Центральне командування США також спростувало удар чотирма балістичними ракетами по авіаносцю ВМС США «Авраам Лінкольн».

“Лінкольн не був підбитий. Запущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі. Лінкольн продовжує запускати літаки на підтримку невпинної кампанії CENTCOM із захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму”, – йдеться у повідомленні.