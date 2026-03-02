ППО знешкодила над Україною 84 з 94 російських БпЛА

У ніч на 2 березня російські війська атакували Україну 94 ударними безпілотниками різних типів, більшість із яких вдалося знешкодити ППО. Однак зафіксовано також влучання та падіння уламків у кількох локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:30 1 березня Росія атакувала Україну 94 ударними БпЛА Shahed, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське ТОТ АР Крим. Близько 70 із них – “шахеди”.

Реклама

Реклама

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 84 російські БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на двох локаціях.